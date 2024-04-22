Sivasspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den izlenebilecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giriyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan, Szymanski, Tadic, Dzeko

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Koita, İbrahim, Bartuğ Elmaz, Menig, Rey Manaj