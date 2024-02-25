Sivasspor forması giyen Bartuğ Elmaz'ın omzu çıktı

Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Pendikspor kozlarını paylaştı.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın henüz ilk dakikalarında büyük bir talihsizlik yaşandı.
Mücadelenin 7. dakikasında Sivas atağında yapılan ortaya hareketlenen genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu Nuno Sequeira ile çarpıştı.
Omzu çıktı, hastaneye kaldırıldı
Yerde kalan Elmaz, yerden kalkamayınca sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.
Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR'nın çekildiği öğrenildi.
Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu.
Fenerbahçe, Sivasspor'a kiralamıştı
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Fransız ekibi Marsilya'dan 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği genç futbolcuyu daha fazla forma şansı bulması için Sivasspor'a kiralanmıştı.
Galatasaray altyapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı.
Sivasspor'da da 3 karşılaşmaya çıkan orta saha oyuncusu, gol veya asist katkısı yapamadı.
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