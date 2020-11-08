Sivasspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

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7' İki takım da maç başında kontrollü bir görüntü sergiliyor.

2' Sivasspor'da Yatabare'nin sağ kanattan yaptığı ortasına Hakan Arslan iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve şutu farklı şekilde auta gitti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'un karşısına çıkıyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Maçı beIN Sports canlı yayınlanıyor.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.

11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Belhanda, Babel