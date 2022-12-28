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    Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

    Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
    • 28.12.2022 - 13:08
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    Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

    Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

    Sivasspor'da bu mücadele öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Leke James, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş ve Murat Paluli, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

    Galatasaray'da aynı şekilde 4 oyuncu takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross’un sakatlıkları, Lucas Torreira’nın da sarı kart cezası bulunuyor.

    Galatasaray, ligde 30 puanla 2. sırada yer alırken, Sivasspor 14 puanla 16. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar birinciliğe yükselmek için mücadele edecek.

    Sivasspor - Galatasaray mücadelesi için nefesler tutuldu. Taraftarlar maçın detaylarını araştırmaya başladı. Muhtemel 11'leri oldu.

    Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    4'er eksik oyuncuyla sahaya çıkacak olan Sivasspor ve Galatasaray maçı, 29 Aralık Perşembe günü (yarın) saat 17:00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Sivasspor: Ali Şaşal, Caner O. Goutas, Camara, Erdoğan Y., Ulvestad, Charisis, R. Yalçın, Uğur Çiftçi, Sabia, Yatabare

    Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois; Berkan, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

    Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11 ler #1


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