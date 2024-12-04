Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yoğun kar altında devam etti

İHA

Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altında gerçekleştirilen antrenman, planlanan sürede tamamlanamadı.

İDMAN ERKEN BİTİRİLDİ

Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, koşu ve kısa bir taktik maçla devam etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle idman 45. dakikada sonlandırıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

SİVASSPOR, GALATASARAY'I KONUK EDECEK

Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.