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Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 08.11.2020 - 17:48
- Güncelleme : 08.11.2020 - 18:54
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'un karşısına çıkıyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.
11'LER
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode
Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Belhanda, Babel