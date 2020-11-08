Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'un karşısına çıkıyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.

11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Belhanda, Babel