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    Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 17:48
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 18:54
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    Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'un karşısına çıkıyor.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.

    11'LER

    Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

    Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Belhanda, Babel

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