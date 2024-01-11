Sivasspor - Galatasaray - CANLI SKOR

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4' Mertens'in sağ çaprazdan ortasında Halil Dervişoğlu'nun kafasından seken topa Zaha yetişemedi, aut.
3' Abdülkerim Bardakcı'nın uzun topunda Zaha topa yetişemedi. Top kalecide kalıyor.
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele beIN Sports 1'de yayınlanıyor.
4 Eylül Stadı'nda oynanan maç saat 17.00'de başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturuyor.
İlk 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Camara, Aladdin, Uğur, Hakan, Charisis, Kvet, Barrow, Koita
Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Halil
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