Sivasspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Mücadeleyi beIN Sports 1, canlı olarak yayınlayacak.

İLK 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj

Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen

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Emre Çalışkan
Editor