Sivasspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Mücadeleyi beIN Sports 1, canlı olarak yayınlayacak.
İLK 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj
Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış