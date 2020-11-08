Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkıyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, Kayode

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Babel