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    Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 12:06
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    Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkıyor.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.

    MUHTEMEL 11'LER

    Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, Kayode

    Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Babel

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