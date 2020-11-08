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Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 08.11.2020 - 12:05
- Güncelleme : 08.11.2020 - 12:06
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkıyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, Kayode
Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Babel