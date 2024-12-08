Sivasspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Charisis, Pritchard, Poungouras, Keita Balde, Rodrigues; Rey Manaj

Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus; Osimhen.

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Emre Çalışkan
Editor