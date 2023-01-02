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    Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarını istedi

    Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarını istedi

    Sivasspor, Galatasaray maçında VAR tarafından iptal edilen golün kural hatasına yol açtığı nedeniyle TFF'ye maçın yeniden oynanması konusunda başvuru yaptıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 14:29
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 14:48
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    Süper Lig temsilcisi Sivasspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na Galatasaray maçının kural hatası nedeniyle tekrar oynatılması için başvuru yaptığını duyurdu.

    Gol iptal edildi

    Kulüpten yapılan açıklamada, "29.12.2022 tarihinde saat 17.00’de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur. Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp’ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.

    Sivasspor

    "Hakem hatası değil kural hatası"

    Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz." denildi.

    Sivasspor

    Sivasspor

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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