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    Sivasspor, Galatasaray'ı mağlup etti

    Sivasspor, Galatasaray'ı mağlup etti

    Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 19:59
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 20:15
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    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

    Maça etkili başlayan Galatasaray rakip kalede pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı.

    Evinde net pozisyonlar yakalayan Sivasspor ise bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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    SİVASSPOR TEK GOLLE MAÇI ALDI

    İkinci yarıda da rakip kalede etkili olan taraf Galatasaray'dı. Sarı-kırmızılılar, bulduğu pozisyonları gole çeviremezken, 80. dakikada sahneye çıkan Fajr, Galatasaray'ın hatasını affetmedi ve topu ağlara gönderdi.

    Gol pozisyonunda sakatlanan Muslera kenara sedye ile getirildi. Muslera'nın yerine İsmail Çipe maç sonuna kadar sarı-kırmızılıların kalesini korudu.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Sivasspor 1-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

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