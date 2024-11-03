Sivasspor, galibiyet serisini 3 maça yükseltti

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de son olarak 8. haftada deplasmanda Göztepe'ye 3-2 kaybeden Sivasspor, daha sonra çıktığı 3 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sivas temsilcisi, ligin 9. haftasında sahasında Hatayspor maçını 3-2 kazanarak galibiyet serisini başlattı.

SERİ 3 MAÇA ÇIKTI

Ligin 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Sivasspor, 11. haftada ise dün iç sahada Rizespor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

SİVASSPOR, FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

Sivasspor, galibiyet serisi yakaladığı 3 haftalık süreçte rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 11 haftalık geride kalan periyodunda ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Sivasspor, ligin 12 haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.