Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında galip Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2023 sezonunun 2. hafta mücadelesinde Erdal Güneş yönetimindeki Gaziantep FK ile Servet Çetin'in ekibi Sivasspor, karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 3-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor, 12. dakikada Samu Saiz ve 44. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Gaziantep FK; 50. dakikada Furkan Soyalp'in golüyle farkı 1'e indirdi. Sivasspor, Gerson Rodrigues'in golüyle maç skorunu belirledi.

Sivasspor ilk kez kazandı

Bu galibiyetin ardından Sivasspor, yeni sezonda ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı. Gaziantep FK ise henüz puanla tanışamadı.

Gaziantep FK, gelecek hafta deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Sivasspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.