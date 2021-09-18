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    Sivasspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 16:56
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    Sivasspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı

    Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

    Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, 21. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle öne geçti.

    Gaziantep'te 66. dakikada oyuna giren Joao Figueiredo, 90+2'de skora beraberliği getirdi.

    Sivasspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı #1

    SİVAS YİNE KAZANAMADI

    Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 3 puana yükselirken kazanamama serisini devam ettirdi. Gaziantep ise 5 puana yükseldi.

    Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

    Sivasspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı #2

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