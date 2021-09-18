- Haberler
- Futbol Haberleri
- Sivasspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı
Sivasspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 16:10
- Güncelleme : 18.09.2021 - 16:56
Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, 21. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle öne geçti.
Gaziantep'te 66. dakikada oyuna giren Joao Figueiredo, 90+2'de skora beraberliği getirdi.
SİVAS YİNE KAZANAMADI
Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 3 puana yükselirken kazanamama serisini devam ettirdi. Gaziantep ise 5 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Başakşehir'i konuk edecek.