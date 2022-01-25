- Haberler
- Futbol Haberleri
- Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 25.01.2022 - 20:30
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kapsamında karşılaşmalar devam ederken, heyecana kısacık bir mola verildi.
Peş peşe maçların oynandığı Süper Lig'e 1 hafta ara verilirken, aranın ardından yine nefes kesecek karşılaşmalar ekrana gelecek.
Bu karşılaşmalardan birisi Sivasspor - Gaziantep arasında oynanacak ve iki takım 3 puan için mücadele edecek.
Sivasspor galibiyet isterken, Gaziantep FK ise bulunduğu 9. sıradan biraz daha yukarılara çıkmak istiyor.
Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi zorlayan Sivasspor'un bu karşılaşmada ne yapacağı şimdiden merak konusu.
Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen ve maçı yerinde izlemek için bilet arayışına girmeye hazırlananlar, "Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Gaziantep FK maçı 5 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, Gaziantep'te oynanacak.
İki takımın 3 puan mücadelesi beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekrana gelecek.
23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
- 22 / 01 Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş
- 22 / 01 Sivasspor 1-1 Fenerbahçe
- 22 / 01 Adana Demirspor 5-0 Fatih Karagümrük
- 22 / 01 Başakşehir FK 1-2 Göztepe
- 23 / 01 Hatayspor 0-0 Çaykur Rizespor
- 23 / 01 Kasımpaşa 3 -1 Kayserispor
- 23 / 01 Altay 0-1 Konyaspor
- 23 / 01 Antalyaspor 0-0 Gaziantep FK
- 23 / 01 Giresunspor 1-3 Alanyaspor
- 23 / 01 Galatasaray 1-2 Trabzonspor
SÜPER LİG 24. HAFTA FİKSTÜRÜ
- 04 / 02 Konyaspor-Giresunspor 20:00
- 04 / 02 Kayserispor-Hatayspor 20:00
- 05 / 02 Gaziantep FK-Sivasspor 13:30
- 05 / 02 Trabzonspor-Kasımpaşa 16:00
- 05 / 02 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor 16:00
- 05 / 02 Fenerbahçe-Başakşehir FK 19:00
- 06 / 02 Alanyaspor-Galatasaray 16:00
- 06 / 02 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor 16:00
- 06 / 02 Beşiktaş-Antalyaspor 19:00
- 06 / 02 Göztepe-Altay 19:00