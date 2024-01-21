Sivasspor - Gaziantep FK maçında kazanan yok Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor ile Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı.

Ev sahibi Sivasspor, 2-0 öne geçtiği maçta rakibi Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Gaziantep FK geri döndü

Sivasspor'un gollerini 8 ve 15. dakikalarda penaltıdan Rej Manaj kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri ise 29. dakikada Denis Draguş ve 41. dakikada Papy Djilobodji'den geldi.

Öte yandan Gaziantep FK'lı Alexandru Maxim, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İki takım da 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonuçla birlikte Sivasspor 26, Gaziantep FK ise 22 puana ulaştı.

İki takımın ligin ilk yarısında oynadığı maçı Gaziantep FK 3-1 kazanmıştı.

Gelecek hafta Sivasspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Konyaspor'u konuk edecek.