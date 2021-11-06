Sivasspor-Giresunspor maçı golsüz bitti

Sivasspor'la Giresunspor 12. hafta maçında 3 puan mücadelesi verdi. 90 dakika boyunca kısır geçen maçta gol sesi çıkmadı. İki takımda 12. haftayı birer puanla tamamladı.

Süper Lig 'de 12. hafta maçında Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

İki takımda da birer oyuncu kırmızı kart gördü.

SİVASSPOR KAZANAMAMA SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Son olarak 7. haftada Karagümrük'ü mağlup eden Sivasspor kazanamama serisini 5 maça çıkarttı. Yiğidolar, 12 haftada toplamda 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sivasspor 13 puanla 14. sıradaki yerini korudu.

Giresunspor ise 12. haftası geride kalan Süper Lig'de 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi ise 10 puanla 17. sıraya yükseldi.