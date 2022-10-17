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    Sivasspor, Giresunspor'u farklı mağlup etti

    Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.
    • 17.10.2022 - 22:20
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    Sivasspor, Giresunspor'u farklı mağlup etti

    Süper Lig'de Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Sivasspor oldu.

    Sivasspor, 3 golle kazandı

    Sivasspor'a sahasında galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mustapha Yatabare, 45. dakikada Dia Saba ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

    Sivasspor, Giresunspor u farklı mağlup etti #1

    Dia Saba, başarılı performansını sürdürüyor

    Transfer döneminde Al Nasr'dan Sivasspor'a gelen İsrailli futbolcu Dia Saba, attığı golün yanı sıra, ilk golde asist yaptı. Geçen hafta da Başakşehir'e iki gol atan Dia Saba, toplamda 7 lig maçında 4 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

    Sivasspor, Giresunspor u farklı mağlup etti #2

    Sivasspor, puanını 10'a çıkardı

    Ligde son iki maçını kazanan Sivasspor puanını 10'a yükseltti. Tam 6 haftadır kazanamayan ve son iki haftada puan alamayan Giresunspor 8 puanda kaldı.

    Süper Lig'de Sivasspor cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak. Giresunspor ise gelecek hafta pazartesi günü Ankaragücü'nü ağırlayacak.

    Sivasspor, Giresunspor u farklı mağlup etti #3

    Sivasspor, Giresunspor u farklı mağlup etti #4


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