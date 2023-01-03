Sivasspor: Golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır

Sivasspor: Golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır

Sivasspor Kulübü, yayınlanan VAR kararlarının ardından sosyal medya hesabından, "Golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır." ifadelerini kullandı.

TFF, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasındaki tartışılan pozisyonun VAR kararlarını açıkladı. İki ekip arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında, Ulvestad golü bulmuştu.

VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Erkan Özdamar, pozisyonu uzun bir süre izledikten sonra gol kararını iptal etmişti.

Sivasspor, bu maça dair paylaşılan VAR kararlarının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

"Golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır"

İşte Sivasspor'un açıklaması:

"VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır.

Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR'a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır."