Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlık

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Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı.

İki ekip arasında oynanan mücadelenin başında talihsiz bir an yaşandı.

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Göztepeli Koray Günter ile karşılaşmanın 3. dakikasında kafa kafaya çarpıştı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR: HASTANEYE KALDIRILDI

Arnavut golcü Manaj'ın sakatlık yaşamasıyla sağlık ekipleri oyun alanına girdi.

Manaj yaşadığı sakatlık sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Rey Manaj'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sivasspor'dan yapılan açıklamada "Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir. Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

MANAJ'IN YERİNE GİRDİ, O DA HASTANEYE KALDIRILDI

Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaşında büyük bir açılma olan Veljko Simic'in hastaneye götürüldüğü öğrenildi.