Sivasspor, Göztepe'yi üç golle geçti

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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor ile Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan Sivasspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GÖZTEPE İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Göztepe'nin golünü 33. dakikada Kuryu Matsuki kaydetti. 43. dakikada savunma oyuncusu Koray Günter'in kırmızı kart gördüğü Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

SİVASSPOR, GERİ DÖNDÜ

İkinci yarı 48. dakikada Charilaos Charisis ile durumu 1-1 yapan Sivasspor, 66 ve 77. dakikalarda Bekir Böke'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.

İKİ İSİM HASTANELİK OLDU

Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

İki ismin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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SİVASSSPOR, 5 HAFTA SONRA KAZANDI

Ligde beş hafta sonra kazanan Sivasspor puanını 27'ye yükseltti.

Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yendikten sonra dış sahada kazanmayan Göztepe'nin ligdeki genel galibiyet hasreti ise altı maça çıktı.

Sarı-kırmızılılar 36 puanla haftayı kapattı.

RIZA ÇALIMBAY, ESKİ TAKIMIYLA KARŞILAŞACAK

Süper Lig'de Sivasspor gelecek hafta Rıza Çalımbay'ın, eski takımı Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe, Eyüpspor'u ağırlayacak.

643 GÜN SONRA SİVASSPOR KULÜBESİNDE

Hafta içi Sivasspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Rıza Çalımbay’da 643 gün sonra tekrar kulübedeki yerini aldı.

Sivasspor’da en son 2022-2023 sezonunda 6 Haziran 2023’te 1-1 sona eren Kayserispor maçında takımın başında yer alan Çalımbay, bu karşılaşmanın ardından görevini bırakmıştı.

Çalımbay, bu tarihten bugüne kadar tam 643 gün sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kırmızı-beyazlı takımın başında sahaya çıktı.