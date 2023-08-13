Sivasspor ile Samsunspor yenişemedi

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı ligin yeni takımlarından karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kazanan çıkmadı

Sivasspor'un golü 11. dakikada Clinton N'Jie attı. Samsunspor'un golü 78. dakikada Van Drongelen'den geldi.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından iki takımda sezona 1 puanla başladı.

Sivasspor ile Samsunspor yenişemedi

Samsunspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak

Sivasspor'da Servet Çetin, ilk resmi maçına çıktı. Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, Gazientep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.