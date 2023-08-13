Sivasspor ile Samsunspor yenişemedi Süper Lig'in açılış haftasında Sivasspor, evinde ligin yeni ekibi Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı ligin yeni takımlarından Samsunspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kazanan çıkmadı

Sivasspor'un golü 11. dakikada Clinton N'Jie attı. Samsunspor'un golü 78. dakikada Van Drongelen'den geldi.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından iki takımda sezona 1 puanla başladı.

Samsunspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak

Sivasspor'da Servet Çetin, ilk resmi maçına çıktı. Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, Gazientep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.