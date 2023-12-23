Sivasspor, İstanbulspor'u tek golle geçti Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Servet Çetin'in çalıştırdığı Sivasspor ile Hakan Yakın yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve alt sıraları ilgilendiren müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Sivasspor oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü ise 86. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Sivasspor evinde ilk kez kazandı

Sivasspor bu sezon kendi sahasında ilk kez galip gelmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Alınan bu sonuçla Sivaspor puanını 21'e çıkardı. 8 puanda kalan İstanbulspor son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.