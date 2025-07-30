Sivasspor kaleci Göktuğ Bakırbaş ile anlaştı

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 29 yaşındaki kaleci Göktuğ Bakırbaş ile anlaşma sağladı. İzmir doğumlu kaleci, resmi sözleşmeye imza atarak kırmızı-beyazlı formayı giymeye başladı.
GÖKTUĞ'UN FUTBOL KARİYERİ
1 Haziran 1996’da İzmir’de dünyaya gelen Göktuğ, futbola Göztepe altyapısında adım attı. Kariyerinde Manisaspor ve Ümraniyespor’un yanı sıra geçtiğimiz sezon Erzurumspor FK’da da görev yaptı.
İmza töreninde Sivasspor yönetiminden Mustafa Veske, Ozan Yıldırım ve Fahrettin Coşkun da hazır bulundu.