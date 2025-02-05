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Sivasspor, kar yağışı altında Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Sivasspor, kar yağışı altında Beşiktaş maçına hazırlanıyor Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.