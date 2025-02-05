Sivasspor, kar yağışı altında Beşiktaş maçına hazırlanıyor

İHA
Türkiye Kupası'nda dün deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Kulüp tesislerinde yoğun kar yağışı altında Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kocaelispor maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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