Sivasspor, Karagümrük'ü 4 golle geçti

Sivasspor, Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Sivasspor, ilk yarıyı Olarenwaju Kayode'nin 54. saniyedeki golüyle önde kapattı.

50. dakikada Dimitrios Goutas, farkı 2'ye çıkardı. 56. dakikada Jorge Felix, skoru 3-0'e getirdi. 63. dakikada Felix bir kez daha sahneye çıktı ancak bu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.

71. dakikada Max Gradel, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve Sivasspor, rakibini 4-0 mağlup etti.

SİVAS HAFTAYA BEŞİKTAŞ’A KONUK OLUYOR

Karagümrük'e karşı oynadığı 5. lig maçında da yenilmeyen Sivasspor, bu maçlarda 4. galibiyetini alarak ligde puanını 9'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 3 maçlık yenilmezlik serisinin ardından kaybederek 11 puanda kaldı.

Sivasspor, bir sonraki maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Başakşehir'i ağırlayacak.