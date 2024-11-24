Sivasspor - Kasımpaşa maçında gol sesi çıkmadı

Haber Merkezi

Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. İki takımın mücadelesi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 17 dakika geç başlarken, kar yağışı maç sırasında da devam etti.

HAKAN KELEŞ, İLK MAÇINDA PUAN ALDI

Bu sonucun ardından Sivasspor, 18 puana yükseldi. Yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkan Kasımpaşa da aldığı 1 puanını ardından puanını 15 yaptı.

KASIMPAŞA, BAY GEÇECEK

Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Kasımpaşa, ligde gelecek haftayı BAY geçecek. İstanbul temsilcisi, ardından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.