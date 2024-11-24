Sivasspor - Kasımpaşa maçının oynanmasına karar verildi

İHA

Sivasspor - Kasımpaşa maçının hakemi Burak Pakkan, yoğun kar yağışı nedeniyle zemini karla kaplanan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminini inceledi.

Yardımcı hakemler ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Pakkan, bir süre saha zeminine baktı ve incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1 saat sonra bir kez daha sahaya çıkan hakem Pakkan ve yardımcıları, maçın oynanmasına karar verdi.

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka saat 13.50'de başlayacak.

Öte yandan Sivas’ta yoğun kar yağışı devam ederken stadyumda ise kar temizleme çalışmaları sürüyor.