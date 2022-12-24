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    Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

    Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
    • 24.12.2022 - 18:12
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    Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

    Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1 kazandı.

    Bu sonucun ardından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan, ilk lig maçında mağlubiyet yaşadı.

    Sivasspor 2 golle galibiyeti aldı

    Kasımpaşa'nın golü 39. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller ise 14. dakikada Dia Saba ve 65. dakikada Max Gradel'den geldi.

    Sivasspor, Kasımpaşa yı 2 golle geçti #1

    Sivasspor 4 maç aradan sonra kazandı

    4 maçlık hasretin ardından galibiyete ulaşan Sivasspor, puanını 14'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

    Gelecek hafta Kasımpaşa, deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Sivasspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

    Sivasspor, Kasımpaşa yı 2 golle geçti #2

    Fatih Terim, Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı

    Öte yandan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'nın başında ilk Süper Lig maçına Sivasspor karşısında çıkan Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı.

    Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanan lig maçında Selçuk İnan'a destek için tribünde yer aldı.

    Futbolculuğu döneminde Galatasaray'da ve Milli Takım'da Fatih Terim'le çalışan Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da başarılı hocanın yardımcılığını yapmıştı.

    Sivasspor, Kasımpaşa yı 2 golle geçti #3

    Sivasspor, Kasımpaşa yı 2 golle geçti #4

    Sivasspor, Kasımpaşa yı 2 golle geçti #5


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