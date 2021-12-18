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    Sivasspor, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti

    Sper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 16:04
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    Sivasspor, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1'lik galibiyetle ve 3 puanla ayrıldı.

    Sivasspor'a mücadelede galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Faysal Fajr, 76. dakikada ve 81. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Maçta ev sahibi Kasımpaşa'nın tek golünü ise Samba Camara (kendi kalesine) attı.

    Sivasspor, Kasımpaşa yı 3 golle mağlup etti #1

    ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

    Bu sonucun ardından Sivasspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, kendi sahasında Rizespor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

    Sivasspor, Kasımpaşa yı 3 golle mağlup etti #2

    Sivasspor, Kasımpaşa yı 3 golle mağlup etti #3

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