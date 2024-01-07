Sivasspor, Kayserispor deplasmanında üç puanı 3 golle aldı Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Recep Uçar'ın çalıştırdığı Kayserispor ile Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Sivasspor, 3-1'lik skorla kazanarak kritik bir üç puanın sahibi oldu.

Kırmızı-beyazlılar, 23. dakikada Arif Kocaman'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kayserispor bu gole Stephan Bahoken ile 42. dakikada karşılık verdi.

Sivasspor 90+3 ve 90+8. dakikalarda Rey Manaj'ın arka arkaya attığı gollerle 3-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele Sivas'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bülent Uygun, galibiyetle başladı

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile ilk maçını kazandı. Kayserispor ise ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fatih Karagümrük ile oynayacak. Sivasspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.