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    Sivasspor, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti

    Sivasspor, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 18:02
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    Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-1'lik skorla kazandı.

    SİVAS'TAN 3 GOLLÜ GALİBİYET

    Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Ziya Erdal, 60. dakikada Yatabare ve 83. dakikada yeni transferlerden Fajr'dan geldi. Kayserispor'un tek sayısını ise 53. dakikada Kanga kaydetti.

    Sivasspor, Kayserispor u 3 golle mağlup etti #1

    Kayserispor'un defans oyuncularından Sapunaru, mücadelenin 76. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Öte yandan 90+8. dakikada Yasin Öztekin'in penaltı vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

    Bu sonucun ardından Sivasspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7 yaparken, 3. yenilgisini alan Kayserispor 6 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Rizespor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.

    Sivasspor, Kayserispor u 3 golle mağlup etti #2

    Sivasspor, Kayserispor u 3 golle mağlup etti #3

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