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- Sivasspor, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti
Sivasspor, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti
- Haber Merkezi
- 17.10.2020 - 18:02
Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-1'lik skorla kazandı.
SİVAS'TAN 3 GOLLÜ GALİBİYET
Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Ziya Erdal, 60. dakikada Yatabare ve 83. dakikada yeni transferlerden Fajr'dan geldi. Kayserispor'un tek sayısını ise 53. dakikada Kanga kaydetti.
Kayserispor'un defans oyuncularından Sapunaru, mücadelenin 76. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Öte yandan 90+8. dakikada Yasin Öztekin'in penaltı vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.
Bu sonucun ardından Sivasspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7 yaparken, 3. yenilgisini alan Kayserispor 6 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Rizespor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.