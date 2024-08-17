Sivasspor, Kayserispor'u iki golle geçti Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor ile Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan konuk ekip Sivasspor oldu. Sivas ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Karşılaşmada Kayserispor, Miguel Cardoso'nun 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Sivasspor'dan bu gole yanıt gecikmedi. Konuk ekip, 17. dakikada Uros Radokovic ile skoru eşitledi ve ilk yarı berabere bitti.

RADAKOVIC, BİR KEZ DAHA SAHNEDE

İkinci yarının başında Sivasspor'da tekrar sahneye çıkan savunma oyuncusu Uros Radokovic, takımını 2-1 öne geçirdi.

4.5 DAKİKALIK İNCELEME

Kayserispor'un 90+1'de Boa Morte ile bulduğu gol, 4.5 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi ve karşılaşma bu şekilde sonuçlandı.

SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 74. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

KAYSERİSPOR, PUANLA TANIŞAMADI

Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 4 yaptı. İlk haftayı BAY geçen Kayserispor ise ilk maçında puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Sivasspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.