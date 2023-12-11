Sivasspor, Konyaspor deplasmanında kazandı Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'de 15. hafta sona erdi. Haftanın kapanışında Hakan Keleş yönetimindeki Konyaspor ile Servet Çetin'in takımı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Sivasspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Clinton N'Jie kaydetti.

Sivasspor, dört maç sonra galip geldi

Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kazanan Sivasspor, puanını 18 yaptı. Konyaspor, 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Konyaspor, zorlu Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında lig ikincisi Galatasaray'ı ağırlayacak.