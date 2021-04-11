Sivasspor, Konyaspor engelini de aştı

Sivasspor, Konyaspor engelini de aştı

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Sivasspor, 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor ile İlhan Palut'un takımı Konyaspor kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Sivasspor, 3-1'lik skorla kazandı. Sivasspor, 27. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle öne geçti.

45. dakikada Max Gradel penaltı vuruşunda topu üstten auta yolladı. Konyaspor, 54'te Zymer Bytyqi ile beraberliği yakaladı. 68. dakikada Kayode, Sivasspor'u yeniden üstünlüğe taşıdı.

87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Robin Yalçın skoru tayin etti.





HAKAN ARSLAN KIRMIZI GÖRDÜ

Öte yandan Sivasspor'da Hakan Arslan, 80. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak 47 puana yükseldi. Konyaspor ise 4 hafta sonra mağlup olarak 40 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.



