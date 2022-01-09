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    Sivasspor, Konyaspor'un serisini bitirdi

    Sivasspor, Konyaspor'un serisini bitirdi

    Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 15:43
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    Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ile Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor kozlarını paylaştı.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım Sivasspor, 1-0'lık skorla kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Leke James kaydetti. Bu sezon 11 maçta görev alan Nijeryalı oyuncu, ligde ilk kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

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    5 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

    Alınan bu sonucun ardından, 49 puanlı lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Konyaspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, yeşil beyazlılar bu sezon evinde ilk kez kaybetti ve 39 puanda kaldı. Sivasspor ise puanını 29'a yükseltti.

    Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

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