Sivasspor Kulübü'nden kadınlar gününe özel mesaj

İHA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, kadınlara olan saygı ve sevgilerini dile getirerek anlamlı mesajlar paylaştı.

"BİZİM BÜTÜN KADINLARIMIZ GÜÇLÜDÜR"

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekerek, şunları dedi:

Bizim bütün kadınlarımız güçlüdür. Onun için bütün kadınlarımıza saygı duymamız gerekiyor. Onların varlığı her zaman bizi çok iyi yerlere getirir.

Futbolcular da 8 Mart'a özel mesajlarını iletti. Futbolcuların mesajları şu şekilde:

Rey Manaj: "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Uğur Çiftçi: "Başta annem ve eşim olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun."

Charisis: "Kadın varsa hayat var."

Emrah Başsan: "Kadınlar geleceğin mimarıdır. Kadın, hayattır."

Radakovic: "Kadınlar her gün özeldir."

Tolga Ciğerci: "Kadınların olduğu her yer güzeldir."

Djordje Nikolic: "Kadın, sevgi ve emeğin adıdır."

Emirhan Başyiğit: "Sevgiyle ve saygıyla 8 Mart gününüz kutlu olsun."

Arda Erdursun: "Kadınlar güçlüdür, kadınlar vazgeçilmezdir."

Emre Gökay: "Kadınlarımız bir gün değil, her gün özel."