Sivasspor Kulübü'nden kadınlar gününe özel mesaj

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, kadınlara olan saygı ve sevgilerini dile getirerek anlamlı mesajlar paylaştı.
"BİZİM BÜTÜN KADINLARIMIZ GÜÇLÜDÜR"
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekerek, şunları dedi:
Bizim bütün kadınlarımız güçlüdür. Onun için bütün kadınlarımıza saygı duymamız gerekiyor. Onların varlığı her zaman bizi çok iyi yerlere getirir.
Futbolcular da 8 Mart'a özel mesajlarını iletti. Futbolcuların mesajları şu şekilde:
Rey Manaj: "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."
Uğur Çiftçi: "Başta annem ve eşim olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun."
Charisis: "Kadın varsa hayat var."
Emrah Başsan: "Kadınlar geleceğin mimarıdır. Kadın, hayattır."
Radakovic: "Kadınlar her gün özeldir."
Tolga Ciğerci: "Kadınların olduğu her yer güzeldir."
Djordje Nikolic: "Kadın, sevgi ve emeğin adıdır."
Emirhan Başyiğit: "Sevgiyle ve saygıyla 8 Mart gününüz kutlu olsun."
Arda Erdursun: "Kadınlar güçlüdür, kadınlar vazgeçilmezdir."
Emre Gökay: "Kadınlarımız bir gün değil, her gün özel."
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