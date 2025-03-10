Sivasspor, ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

AA & Ensonhaber

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galip gelemedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olurken, 23. haftada ise evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybetti. Ligin 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 25. haftada iç sahada Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

HASRET SONA ERDİ

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini 27. haftada dün sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek sonlandırdı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.

RIZA ÇALIMBAY İLK SINAVINDAN GALİBİYETLE AYRILDI

Ligde kötü gidişin ardından geçen hafta teknik direktör değişikliğine giderek Ömer Erdoğan'la yollarını ayıran Sivasspor, göreve 3. kez tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ı getirdi.

Kırmızı-beyazlı ekibe daha önceki görev döneminde başarılar yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki ilk sınavından başarıyla ayrıldı.

Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.