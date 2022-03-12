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    Sivasspor maç biletlerinin fiyatlarını düşürdü

    Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Altay ile yapacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarında indirime gitti.
    • AA
    • 12.03.2022 - 02:12
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    Sivasspor maç biletlerinin fiyatlarını düşürdü

    Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin ligin 30. haftasında Altay ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Sivasspor Yönetim Kurulunun aldığı kararla bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidildi.

    "ZAFERLERİMİZE ORTAK OL"

    Taraftarlardan karşılaşmaya ilgi göstermeleri istenen açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu tarafından alınan karar gereğince Türkiye Futbol Federasyonu müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacak. Bu değişiklikle birlikte salgın döneminde stadyumlarda uygulanan 12 yaş sınırı da kaldırıldı. 7 yaş altı çocuklar, aileleri ile birlikte stadyuma ücretsiz girebilecekler. Ligde son haftalara yaklaşırken haydi büyük Sivasspor taraftarı, biletini al, stadyumu doldur, zaferlerimize ortak ol."

    Bilet fiyatları, VIP alt tribün 35, maraton 25, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün 15, kadın tribünü için 20 lira olarak belirlendi.

    Ligin 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Altay 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

    Sivasspor maç biletlerinin fiyatlarını düşürdü #1


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