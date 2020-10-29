Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

İlk maçında Villarreal'e 5-3 yenilen UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, gruptaki ikinci mücadelesine ıkıyor.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları sürüyor. Grubun diğer maçında ise Karabağ ile Villarreal karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Camara, Robin, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode.

Maccabi Tel Aviv: Daniel, Kandil, Tibi, Yeini, Saborit, Davidzada, Glazer, Peretz, Cohen, Golasa, Shechter