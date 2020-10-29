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    Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 08:59
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    Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçının muhtemel 11'leri

    İlk maçında Villarreal'e 5-3 yenilen UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, gruptaki ikinci mücadelesine ıkıyor.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

    Kırmızı-beyazlı ekipte Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları sürüyor. Grubun diğer maçında ise Karabağ ile Villarreal karşı karşıya gelecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Camara, Robin, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode.

    Maccabi Tel Aviv: Daniel, Kandil, Tibi, Yeini, Saborit, Davidzada, Glazer, Peretz, Cohen, Golasa, Shechter

    Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçının muhtemel 11 leri #1

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