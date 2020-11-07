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- Sivasspor maçı kadrosunda Marcao ve Saracchi yer aldı
Sivasspor maçı kadrosunda Marcao ve Saracchi yer aldı
Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı. Kadroda Ankaragücü maçında sakatlanan Saracchi ve Marcao yer alırken, idmanda sakatlanan Falcao yer almadı.
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 14:37
- Güncelleme : 07.11.2020 - 14:53
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
8 Kasım Pazar günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
FALCAO YOK, SARACCHI VE MARCAO KADRODA
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Öte yandan durumları hala belirsizliğini koruyan Marcao ve Saracchi ise kamp kadrosunda yer aldı.
İşte Fatih Terim'in Sivasspor maçında şans vereceği muhtemel isimler:
BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA
Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.