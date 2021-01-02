Sivasspor maçında gol iptal edildi, penaltı kararı verildi

Sivasspor'un Denizlispor'u konuk ettiği maçta Mustapha Yatabare'nin golü VAR'da incelenirken elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Hakem bu kararın ardından Sivasspor lehine penaltı kararı verdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Denizlispor'u konuk etti.

YATABARE'NİN GOLÜ İPTAL

Denizlispor 17. dakikada Rodallega ile 1-0 öne geçerken Sivasspor 20. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak gol pozisyonu VAR'da bir süre incelendi ve hakem golü iptal ederek golden önce ilk olarak Denizlisporlu futbolcunun ardından da Yatabare'nin elle oynadığına hükmederek Sivasspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

Kırmızı-beyazlılar adına penaltıda topun başına geçen Max Gradel 26. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.