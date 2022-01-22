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    Sivasspor maçında sakatlanan Novak'ın durumu ciddi

    Sivasspor maçında sakatlanan Novak'ın durumu ciddi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçında sakatlanarak oyun dışı kalan Novak'ın durumunun çok ciddi olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 19:25
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 19:33
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    Süper Lig'in 23. haftasına Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya geldi.

    Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ererken, sarı-lacivertlilerde Filip Novak sakatlığı nedeniye maça devam edememişti.

    Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Novak'la ilgili son durumu aktardı.

    Sivasspor maçında sakatlanan Novak ın durumu ciddi #1

    "CİDDİ BİR SAKATLIĞI VAR"

    Maçın 56. dakikasında sakatlanarak sedyeyle kenara alınan Novak'ın durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.

    Kartal, maç sonrası basın toplantısında, "Durumu çok ciddiymiş. Doktorun ilk söylediği şey bu. Üstüne basamıyor yürüyemiyor. Ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza döner" dedi.

    Sivasspor maçında sakatlanan Novak ın durumu ciddi #2


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