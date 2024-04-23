Sivasspor maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlardan İsmail Kartal'a eleştiri Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Süper Lig’de aldığı karar ve sonuçlar sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çekti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlike sona erdi.

Fenerbahçe'nin golleri 45+2. dakikada Fred ve 80. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Sivasspor'un gollerini 57. dakikada Fode Koita ve 90+4. dakikada penaltıdan Rey Manaj kaydetti.

Fenerbahçe taraftarından İsmail Kartal'a tepki

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 86 yaptı ve zirve yarışında Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e yükseldi. Sivasspor 45 puana yükseldi.

Öte yandan sarı-lacivertli takım ligde 7 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Bu maçın ardından Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal'ın son 2 maçta gösterdiği yönetim şekline tepki gösterdi.

Sosyal medyadan deneyimli teknik adama eleştirilerde bulunan futbolseverler, Süper Lig’de son 5 haftaya lider Galatasaray’ın 4 puan geride girilmesinden ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Yunan ekibi Olympiakos’a elenmenin faturasını kesti.

Taktiksel hamlelere eleştiri

İki kulvarda da alınan başarısız sonuçları İsmail Kartal’a bağlayan sarı-lacivertli taraftarlar, sezonun geri kalanına umutsuzlukla bakarken son maçlarda yapılan taktiksel hamleleri sorguladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne odaklanmak için Galatasaray’la yapılan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, Olympiakos karşısında istediğini alamamış ve organizasyona veda etmişti.

Yunan temsilcisine penaltılar sonucunda kaybedilen çeyrek final maçında ise Süper Lig’deki Sivasspor maçını düşünen İsmail Kartal, çok konuşulan iki oyuncu değişikliği gerçekleştirmişti.

Kartal, maçın 86. dakikasında takımın iki önemli ismi Fred ve İrfan Can Kahveci’yi Sivasspor maçına saklayarak oyundan çıkarmış ve yerlerine Miha Zajc ve Cengiz Ünder’i almıştı.