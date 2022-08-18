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- Sivasspor, Malmö'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu
Sivasspor, Malmö'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu
- 18.08.2022 - 22:11
- Güncelleme : 18.08.2022 - 23:02
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geldi.
Malmö, 18. dakikada Muhammed Zeidan'ın golüyle öne geçti.
Sivasspor, bu gole 30. dakikada Leke James ile yanıt verdi.
Ev sahibi ekip, 37. dakikada Christiansen'in frikik golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Skor 3-1 oldu
Niklas Moisander, 68. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
Eleda Stadion'da oynanan maçı ev sahibi Malmö, 3-1'lik skorla kazandı.
Rövanş 25 Ağustos'ta
İki takım arasındaki rövanş maçı, 25 Ağustos'ta Sivas'ta oynanacak. Turu geçen taraf grup aşamasına yükselecek.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Malmö öne geçti. Birmancevic'in pasını alan Zeidan'ın Demir Grup Sivasspor ceza sahası çizgisinin sağından vurduğu top gol oldu:1-0
23. dakika Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sol taraftan Malmö ceza sahasına etkili giren James'in vuruşunda top kaleci Dahlin'in ellerinde kaldı.
30. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Uğur çiftçinin ortasına kafa vuran James meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
37. dakikada Malmö tekrar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın, Malmölü Erdal Rakip'i düşürmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Christiansen'in topu sol taraftan filelerle buluştu: 2-1
42. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Birmancevic'in pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içinde topla buluşan Ceesay'in topuna Caner Osmanpaşa ayak koydu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Gradel'in pasına dokunan Kerem Kesgin'in topunu kaleci Dahlin uzanarak kurtardı.
68. dakikada Malmö farkı 2'ye çıkardı. Moisander, Christiansen'in kullandığı köşe vuruşu sonrası Demir Grup Sivasspor'lu futbolcuların ayağından sekerek önüne düşen topu ağlara gönderdi: 3-1
73. dakikada Demir Grup Sivaspor golü kaçırdı. Gradel'in sağ kanattan verdiği pası önünde bulan Mua Njie'nin vuruşu az farkla auta çıktı.