Sivasspor, Pendikspor'u dört golle geçti Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor ile Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Sivasspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1'lik skorla kazanarak kritik bir üç puanın sahibi oldu.

İlk yarı beraberlikle tamamlandı

Pendikspor, 16. dakikada Gökcan Kaya'nın attığı golle öne geçti. Sivasspor, bu gole 26. dakikada Queensy Menig ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Sivasspor, ikinci yarıda galibiyete uzandı

Sivasspor, 59. dakikada Caner Osmanpaşa ile öne geçti. 69. dakikada ise sahneye Rey Manaj çıktı ve Sivasspor'u 3-1 öne taşıdı. Manaj, Pendikspor maçındaki golüyle birlikte bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

Sivasspor, uzatma dakikalarında Fode Koita'nın attığı golle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bartuğ sakatlandı

Sivasspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, 6. dakikada sakatlandı. Omzu çıkan Bartuğ Elmaz hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor'da sakatlanan Bartuğ yerine 8. dakikada Charilaos Charisis oyuna dahil oldu.

Pendikspor, art arda 3. kez mağlup oldu

Bu sonucun ardından Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 37'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Pendikspor, 26 puanda kaldı.

Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.