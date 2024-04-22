Sivasspor, Rey Manaj'a plaket verdi

İHA
Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında Sivasspor forması altında bir sezonda 20 kez ağları sarsarak en çok gol atan golcü futbolcu Rey Manaj'a, Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından plaket takdim edildi.
Taraftar alkışladı
Plaketini alan Manaj taraftarın yanına giderken, kırmızı-beyazlı taraftarlar da alkışlayarak destek verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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