Sivasspor, Rey Manaj'a plaket verdi Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından takımın en golcüsü Rey Manaj’a Fenerbahçe maçı öncesi plaket verildi.

İHA

Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında Sivasspor forması altında bir sezonda 20 kez ağları sarsarak en çok gol atan golcü futbolcu Rey Manaj'a, Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından plaket takdim edildi.

Taraftar alkışladı

Plaketini alan Manaj taraftarın yanına giderken, kırmızı-beyazlı taraftarlar da alkışlayarak destek verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)