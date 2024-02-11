Sivasspor, Rizespor'u tek golle geçti Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Sivasspor, 1-0'lık skorla kazanarak kritik bir üç puanın sahibi oldu.

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 30. dakikada Rey Manaj attı.

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Bu sonucun ardından Sivasspor, 33 puana yükseldi. Rizespor, 36 puanda kaldı.

Sivasspor ligde gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.