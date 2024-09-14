Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı yendi Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 10 kişi kalmasına rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor ile Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. 5 kez ağların havalandığı maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Sivasspor oldu.

İLK YARIDA EŞİTLİK BOZULMADI

Konuk ekip Gaziantep FK, 6. dakikada Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Sivasspor bu gole 37. dakikada Rej Manaj ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

SİVASSPOR, 3 GOLLE KAZANDI

Sivasspor mücadelenin 69. dakikasında Keita Balde ile 2-1 öne geçti.

Ev sahibi ekip 82. dakikada Murat Paluli ile bir gol daha buldu ve durumu 3-1 getirdi.

Selçuk İnan'ın takımı 88. dakikada Kenan Kodro ile farkı 1'e indirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele Sivas'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

BALDE FORMASINI ÇIKARDI, İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI GÖRDÜ

Sivasspor'da 2. golü atan Keita Balde, ikinci golde formasını çıkardığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MANAJ SAKATLANDI

Sivasspor'da ilk golü atan Rej Manaj ise 42. dakikada sakatlanarak yerini Bekir Böke'ye bıraktı.

GAZİANTEP FK, GALATASARAY'A KONUK OLACAK

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 7'ye çıkardı. Gaziantep ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak.